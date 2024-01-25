開發金控集團旗下有壽險、證券、銀行、投信與私募股權／資產管理等完整金融事業群，2023年凱基投信升格為金控主要子公司，更名後的凱基人壽也以更創新與友善的面貌繼續深耕。在全方位發展業務規模的同時，開發金控更秉持「首選雇主（Become Employer of Choice）」承諾，強化員工福祉，包括推出員工福利信託持股計畫，並成為第一個全面提供生日假福利的金控集團，持續提升員工幸福感。

因應策略發展需求，開發金控集團2024儲備幹部計畫，將招募數據資訊、數位金融、產業投資、財務工程、產業研究、金融交易、個金與法金、營運管理及壽險業務等領域人才。儲備幹部錄取後將經歷18個月的培訓計畫，以逐步熟悉產品業務、客戶服務及策略管理為發展目標，由高階主管與學長姐擔任專屬導師，並通過輪調制度，參與集團內跨公司的專案運作，為職涯發展奠定專業基礎，加速成長歷程。

即日起至3月底，開發金控歡迎不限科系背景的海內外研究所及大學畢業生，或工作經驗兩年以下，並具備創業家精神的新世代金融人才報名。此外，開發金控同步開放暑期實習生報名，表現優異者有機會快速通關獲得未來儲備幹部的複試資格，加入亞洲領先的金融企業，體驗金融產業的精彩與挑戰。有興趣報名的新鮮人或同學可透過開發金控官網投遞履歷，開發金控也將於三月上旬，透過線上與各大學校園徵才說明會，協助更多有興趣的新世代人才瞭解計畫內容。