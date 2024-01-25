台東酒駕迴轉死亡車禍 警拆穿父罪子扛謊言

台東縣卑南鄉賓朗路昨晚發生死亡車禍，67歲侯姓男子酒駕迴轉，53歲鄭姓騎士迎面撞上，頭部重創送醫不治，然而年僅15歲、與侯男同車的兒子逕自坦承無照駕駛，警方調閱監視器揭穿「父罪子扛」謊言，全案依公共危險及過失致死罪移送偵辦。

台東警分局昨晚間6點5分接獲報案，卑南鄉賓朗路發生嚴重交通事故，車禍現場機車全毀，輪胎分離，零件散落一地，小貨車右前側凹陷破損，後車斗裝載的菜籃東倒西歪；53歲鄭姓機車騎士頭部遭受重擊、全身多處擦傷，陷入昏迷，送醫途中失去生命跡象，經搶救後仍回天乏術。

經警方初步調查，67歲及15歲侯姓父子昨晚完工同車返家，行經賓朗路段向左迴轉時，53歲鄭姓男機車騎士見狀，煞車不及直行撞上。

事發當下，15歲侯男兒子向到場員警坦承無照駕駛肇事，但眼尖的員警調閱監視器影像後發現，侯父先從駕駛座開車門逃出，兒子緊接在後，明顯有違常理。

警方表示，由於侯男駕駛自小貨車肇事涉嫌重大，且呼氣酒測值達0.35mg／l，全案依公共危險及過失致死罪移送台東地檢署偵辦。

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