PTT名人劉宇今（25）日曝光民眾黨在昨晚辦尾牙，館長、丁特、2Chill等網紅都現身，他甚至還比對出日前爆出控訴「作票」爭議的愛莉莎莎也在場。不過，民眾黨台中立委候選人蔡壁如今日和國民黨議員凌濤舉辦活動時，被問到民眾黨昨天的尾牙時，竟說自己「沒收到通知」，讓現場媒體相當錯愕。

有記者詢問，「民眾黨昨天辦尾牙，您有參加尾牙嗎？有看到網紅嗎？傳出愛莉莎莎有去？」對此，蔡壁如驚吐，「昨天的尾牙一樣啦，可能是距離的美感，沒有人通知我，你問我時，聽到頓了一下，想說是什麼尾牙？我在地方也忙著謝票」。凌濤也緩頰，「昨天跟蔡壁如對（今日活動）題綱，到12點才對，可見她謝票跑到非常晚。」

此外，針對此次國會龍頭選情，蔡壁如則提到，三黨不過半的情況下，立法院裡面最重要的就是溝通協調，但「喬王」柯建銘在立院3、40年了，非常熟議事規則、議事程序，「在野要怎麼結盟在立法院好好發揮，確實要好好思考」。

蔡壁如也稱，坦白講過去國民黨很容易被分化、跑票，這次關鍵民眾黨有8席不分區，有可能左右立院龍頭結果，「但現在看起來，是藍綠2黨在幫民眾黨做組合。」