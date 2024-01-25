立法院2月1日將舉行立法院長選舉，國民黨將由準立委韓國瑜、立委江啟臣角逐。資深媒體人陳揮文在臉書舉行票選，並問網友最欣賞、最喜歡哪一時期的韓國瑜？其中「角逐立法院長的韓國瑜」支持度最高，且有網友認為「是戰將，就沒有理由沉寂」。

陳揮文昨（24）日在臉書進行票選活動，問及「韓國瑜當選不分區立委後，汲汲營營劍指立院龍頭。請問，你最欣賞、最喜歡哪一時期的韓國瑜？」

截至今日上午11點30分，已有629名網友投票，「角逐立法院長的韓國瑜」的支持度達55％、「北農總經理韓國瑜」則有22％、「高雄市長韓國瑜」有19％、「韓先生來敲門的韓國瑜」則有4％。

許多網友則回文表示「是戰將，就沒有理由沉寂」、「不是韓國瑜想汲汲營營，而是國民黨需要他，且放眼現今國民黨也無更適合的人選來角逐龍頭，雖三黨不過半，但國民黨還是立院較多數，掌握龍頭對在野黨利多於弊」、「任何時期的韓國瑜我都欣賞」、「選項怎麼沒有以上皆是？」、「苦民所苦、將心比心、無我的韓國瑜」。