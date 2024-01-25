陸股現主要指數均走揚，上證指數漲1.36％，深證成指漲0.67％。港股恒生指數漲0.83％、漲幅逾130點報16,027.64點。

重點漲幅族群包括以央企國企為首的中特股，在國資委24日發言後，「中」字頭股票25日強漲，中鋁國際漲逾3成，中國聯通出現漲停。

房地產類股普漲，中國人民銀行辦公廳、金融監管總局辦公廳24日聯合印發「關於做好經營性物業貸款管理的通知」，陸港房產股25日走揚。

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