陸股現主要指數均走揚，上證指數漲1.36％，深證成指漲0.67％。港股恒生指數漲0.83％、漲幅逾130點報16,027.64點。
重點漲幅族群包括以央企國企為首的中特股，在國資委24日發言後，「中」字頭股票25日強漲，中鋁國際漲逾3成，中國聯通出現漲停。
房地產類股普漲，中國人民銀行辦公廳、金融監管總局辦公廳24日聯合印發「關於做好經營性物業貸款管理的通知」，陸港房產股25日走揚。
大陸政策頻繁出手救市，中國人民銀行24日下午預告降準，並有滿足房地產企業需求的貸款政策等宣布。如國資委等機構亦調整作法，有意把市值管理，納入央企負責人業績考核。相關動態帶動25日陸港股走揚。
陸股現主要指數均走揚，上證指數漲1.36％，深證成指漲0.67％。港股恒生指數漲0.83％、漲幅逾130點報16,027.64點。
重點漲幅族群包括以央企國企為首的中特股，在國資委24日發言後，「中」字頭股票25日強漲，中鋁國際漲逾3成，中國聯通出現漲停。
房地產類股普漲，中國人民銀行辦公廳、金融監管總局辦公廳24日聯合印發「關於做好經營性物業貸款管理的通知」，陸港房產股25日走揚。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。