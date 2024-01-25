台船（2208）標得高雄市輪船公司新建電力驅動渡輪三艘案，第一艘雄棧一號電力驅動49總噸渡輪24日正式啟用，緊接著第二艘49總噸電力驅動遊港船、第三艘99總噸渡輪，分別預定於7月31日、11月30日完工交船，帶動綠能交通風氣。

台船表示，高雄港區兼具觀光、海上貨物運輸與交通等複合功能，傳統柴油引擎動力船舶行駛時產生廢氣與噪音，影響環境、居民生活和海港觀光，新建電動渡輪成為趨勢。本案船舶主要運行於高雄港區沿海5海浬內水域，將帶動綠能交通風氣。

台船獲此標案總額1.5億元，具關鍵性的船舶電力與動力系統，由轉投資子公司台船動力科技公司，進行電動船舶全系統整合，擁有船舶控制系統可對全船資訊作即時監視與控制，採用台灣廠商組裝製造之電池系統與馬達動力系統，並透過設計規劃提供備援系統，在系統穩定上作足功夫，保障水上運行安全。

台船表示，三艘電力驅動渡輪將陸續完成，除帶動觀光客體驗高雄港市合一建設之美，也能讓國內造船業發展技術提升與精進。