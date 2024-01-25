買房子是人生大事，一名網友因預算問題，正在考慮一間40年老公寓，不過又擔心以後要換屋不好脫手，因此尋求網友意見，大多人認為雖然老屋狀況多，不過還是要看地點，「只要地點好、生活機能完善就不用擔心」，也有人建議老公寓別買4、5樓，每天要爬樓梯「比較不好脫手」。

一名網友在臉書「買房知識家 A你的Q」社團發文表示，目前正在考慮一間40年老公寓，預計住10到20年就會換屋，但又怕到時候屋齡超過50年難脫手，另外也擔心房子太老會有較多問題，他求助「公寓屋齡40年能買嗎，可以分享優缺點嗎？」

貼文曝光引起討論，許多網友直言「你都說屋齡5、60年不好脫手，我是不會想買40年以上的房子」、「可以去看中古華廈，何必買40年以上房子，水電都是問題」、「40年的公寓樓高都很矮，管線又那麼舊，這種房子完全不敢住」、「老公寓不要買4樓、5樓，未來肯定不好脫手。」

不過也有網友認為「房子好不好賣第一是看地點」、「若是台北市蛋黃區的房子應該還是很可以」、「台北市蛋黃區40年舊公寓每坪近百萬，還是很搶手，地點最重要」、「管線重拉，如果狀況不會太差其實可以住的」、「我家老公寓，住得很舒服，只是要爬樓梯，不然真心覺得很棒。」