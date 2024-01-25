廉航機票便宜，加上國內住宿昂貴，不少人選擇出國玩，近日一名25歲女網友表示，從出生到現在都沒有出國玩過，爸媽都說長大自己再花錢出國，好奇沒出過國很奇怪嗎？引起網友討論。

原PO近日在Dcard指出，小時候看到朋友出國玩很羨慕，但家裡很節儉，每次跟爸媽要求出國，爸媽都說等長大後再自己去玩，覺得小朋友玩一玩長大就忘了，沒必要出國，所以都是去台南、台中旅遊，次數已經多到數不清。

原PO說，開始工作才發現，同事們都去過很多國家，IG上也常發出國玩的照片，因此當原PO說她到25歲從沒坐過飛機時，大家都很驚訝，好奇沒出過國真的很怪嗎？大家25歲都去過哪些國家呢。

貼文PO出後，網友紛紛留言，「請不要把自己沒出國推給爸媽，很多人上大學開始打工存錢，就為了和同學去一趟畢旅，所以應該問你自己」、「我30歲還沒出過國喔，家裡很窮，現在賺錢了只想存起來」、「有沒有出國不是太重要吧！重點是看自己想要什麼」、「我24歲，去年去英國、法國、日本大阪、新加波、香港、日本名古屋，以上沒有父母贊助，靠自己」；也有人表示「29歲第一次出國」、「我19還沒出過國，媽媽43歲也沒出過國」、「我28歲才第一次出國，目前去過4個國家美加日韓」。