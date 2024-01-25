綠茶（右）被發現不會亞洲蹲。（中視提供）

王仁甫最愛吃嘉義雞肉飯。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》邀請楊奇煜、朵拉、綠茶、Amanda、Teddy等人上節目，和主持群到嘉義市出外景。這次製作單位設計「一對一亞洲蹲枕頭大戰」，一個人必須在床墊上踮腳尖亞洲蹲，敵隊則可拿枕頭攻擊，峮峮意外對上楊奇煜，沒想到楊奇煜毫不留情：「不好意思峮峮的粉絲，這邊跟你們說聲抱歉，她完蛋了」。

另一組許孟哲PK蔡黃汝，沒想到蔡黃汝只是拿枕頭輕輕碰一下，許孟哲就當場失去平衡「仆街」，讓蔡黃汝心懷愧疚。向來被視為遊戲黑洞的綠茶，竟被發現無法亞洲蹲，「我不會蹲，所以我討厭蹲馬桶大便」，蔡黃汝則好奇他怎麼上廁所，綠茶也很認真回答：「我就是坐著馬桶，不然就是憋回家上。」遊戲玩到歪樓，綠茶上廁所的話題反倒引起藝人熱烈討論，王仁甫和孫協志還模擬他上蹲式馬桶上大號的姿勢。

一到嘉義，王仁甫就特別期待，因為他極度偏愛雞肉飯，每次到訪嘉義必吃，「雞肉飯我一餐吃5、6碗都沒問題」。製作單位也投其所好，為王仁甫量身打造雞肉飯特輯，他每一關都可挑選1位來賓和1位主持群成員與他組隊，3人必須對戰其他7人，若是王仁甫這隊獲勝，三人就可獨享一碗雞肉飯，而製作單位也很用心，買來的雞肉飯都是饕客推薦名單，包括劉里長雞肉飯、阿宏師雞肉飯、大同雞肉飯等，規則一出完全激起王仁甫的勝負欲。

南下嘉義，楊奇煜頻頻碎念「好像穿太多了」，孫協志便給他一個「脫掉」的機會，「身為一個男神，就是不管是不是冬天，裡面都要只穿著吊嘎」，聽到這番話，楊奇煜立馬拉開外套拉鍊，露出猛男身材，讓在場女藝人一陣驚呼。連藝人都笑到噴淚的精彩內容就在本周日（28日）晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。