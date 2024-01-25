嘉義市新興蛋黃區湖子內，24日全新碳所音樂餐廳盛大開幕，嘉義市長黃敏惠與市府團隊受邀出席剪綵。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市新興蛋黃區湖子內，24日全新碳所音樂餐廳盛大開幕，嘉義市長黃敏惠受邀出席剪綵時，對業者融入光影設計與互動式投影裝置的設計表示驚嘆，期待一座融合設計、美食與音樂的休閒新指標，能重新定義嘉義市的休閒餐飲空間，打造嘉義市夜經濟。

昨黃敏惠與碳所音樂餐廳董事長帥雲輝、執行長徐昀鼎等多位貴賓共同為餐廳開箱，並在欣賞月光的同時，聆聽曾參與嘉義市國際管樂節演奏家胡笙帶來的國際水準的薩克斯風演奏，黃敏惠期勉業者一起為嘉義市的工商發展攜手努力，打造湖子內區的休閒夜經濟。

嘉義市長黃敏惠與碳所音樂餐廳董事長帥雲輝、執行長徐昀鼎等多位貴賓共同為餐廳開箱。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠與碳所音樂餐廳董事長帥雲輝、執行長徐昀鼎等多位貴賓共同為餐廳剪綵、開箱。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠表示，全新型態的餐廳在嘉義市開幕，不僅代表業者正不斷轉型突破，更為市民有愈來愈多消費選擇而感到開心與期待，猶記2021年台灣設計展閉幕時，她曾說過「這並非設計力導入城市的結束，而是讓城市再次升級的重要起點」，非常開心看到新型態餐廳落腳嘉義，意謂發揮設計的能量不斷轉型突破。

碳所音樂餐廳外型以「太極」概念化作建築設計。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

碳所音樂餐廳的光影設計與互動式投影裝置具特色。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

帥雲輝解釋設計概念，指碳所音樂餐廳外型以「太極」概念化作建築設計，內部巧思能讓空間一覽無遺，半開放式的圓形建物設計，巧妙演繹著海水與時空流動的寓意，讓用餐的環境不僅僅只是用餐，還能藉由光影設計與互動式投影裝置，讓餐廳的層次與靈動再添一筆獨樹一格的想像。

徐昀鼎表示，這座餐廳的設計就是為了讓你能在每個時刻、每個角度都有一片獨到的風景，傍晚時的日落；夜深時刻的天空；相信每個人都能在這邊找到最舒適的閱聽角落。

業者表示，碳所音樂餐廳提供各式異國餐點，從經典的燒烤、台式、美式料理到特色現撈海鮮一應俱全，可滿足饕客的味蕾渴望，碳所的用餐體驗更像一場衝擊五感的盛會，現場Live樂團演奏輪番上陣，伴隨著半開放式的空間設計，為用餐時刻增添不間斷的愉悅氛圍。