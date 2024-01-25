76歲知名作家黃越綏近年身體健康不佳，今（25日）她發文透露又確診新冠肺炎，同時宣布「多簽署一份大體捐贈」，灑脫看待生死。

黃越綏在文中表示，這幾天寒流來襲，她再度感染新冠肺炎，目前仍在康復中。她還原發病過程，起初以為只是小感冒，想不到開始出現嚴重的喉嚨發炎、咳嗽有痰甚至咳出血絲，鼻水則流得像失靈的水龍頭，還伴隨頭痛、發燒，一直到腹瀉時，才自己篩檢驗出新冠病毒。

黃越綏感嘆：「人老了也許不是健康的直接殺手，但至少是體虛和免疫力的幫凶。」她強調不是要討拍，是想藉此提醒各位歲末年終時，正值多種病毒流行的時候，務必注意保暖、外出戴口罩，預防重於治療；若不幸生病，適度的休息外一定要補足營養，「人虛弱了就沒有胃口，但越是生病越要勉強自己多吃幾口，就算全部吐了出來，也還有些剩餘的價值，而我一直信奉這個原則。」

最後，黃越綏也灑脫宣布「再多簽署一份大體捐贈的文件」。事實上，黃越綏先前透露胃食道逆流、有2顆膽結石，若之後罹癌，「我主張善終，以斷食善終方式離開」，不要留下太多的麻煩給後代。