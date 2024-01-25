長榮航空機師通過投票取得合法罷工權，醞釀春節前後發動，勞資雙方昨首度協商，並訂於一周後、31日再次召開協商會議。外界關注罷工對疏運的衝擊，交通部次長陳彥伯25日出席行政院會後記者會時說，希望雙方持續保持彈性、尋求共識，以最大誠意化解歧見，此前也要求長榮提出具體因應對策，並在官網上揭示退費等資訊。

陳彥伯指出，針對勞資尚未達成共識之處，交通部跟民航局都是一樣立場，希望雙方持續保持彈性、尋求共識，以最大誠意化解歧見，避免因罷工影響旅客相關權益，這是交通部跟行政院一貫立場，務必保障民眾權益，雙方下周1月31日仍會繼續協商，呼籲雙方提出最大誠意，尋求相關方案，在協商時能盡可能達成共識。

陳彥伯表示，在此之前，交通部跟民航局會要求長榮公司，針對相關罷工何時開始、時常多久、多少人參與等，都有很多不同情境，民航局已要求長榮擬出具體方案跟因應對策，相關對策也要提報民航局，接獲後若有必要第一時間會和大家做說明。

此外，陳彥伯提到，罷工對旅客是不確定因素，民航局已要求長榮公司在官方網站上揭示維護民眾權益的資訊，像是如何退費、該向誰諮詢等，也要求長榮要隨著雙方談判過程即時更新，務必讓旅客了解第一手正確資訊，也盼長榮能透過簡訊、APP、電話，即時通知每個受影響旅客，務必讓旅客受衝擊時有受到相關關懷跟應處。

他強調，交通部跟民航局會持續努力，後續若有進一步消息，會再向大眾說明。