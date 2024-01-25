黃偉哲前往神農街為劇組帶路。（摘自東京電視台官方YouTube／曹婷婷台南傳真）

人氣日劇「獨活女子的守則4」去年11月前來台南取景，市長黃偉哲當時特地前往神農街為劇組帶路，除介紹台南美食與景點，還提了滿滿伴手禮送給劇組，劇組也將台南拍攝過程製成幕後花絮，24日已在東京電視台官方YouTube上架。

黃偉哲表示，近期台南不僅被英國《國家地理旅遊》雜誌評選為「2024年全球最酷景點」，最近更榮獲知名權威媒體CNN評選為2024年最佳參訪地（Where to go in 2024： The best places to visit），意味台南在推動觀光發展不懈努力，獲得國際間高度肯定。

東京電視台劇組此次前來拍攝，選擇台南作為獨活旅行重頭戲，市府團隊趁劇組拍攝空檔前往探班，並送上麻豆農會柚子禮盒、熱蘭遮堡脆薯、台南400御守、冬旬豐藏果實等特色伴手禮及觀光手冊，祝福取景順利。

觀旅局長林國華表示，透過女主角「獨活之旅」，重現台南建築、街景、人情味及日本昭和懷舊風情，期待吸引更多日本遊客到訪，實地體驗劇中台南景點。想知道女主角的「獨活之旅」到底去了台南哪些地方？請大家搶先觀看幕後花絮，其中還有不在劇本內的拍攝巧遇更突顯台南古都魅力所在，也期待該劇播出後吸引更多日本遊客到訪台南。