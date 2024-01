黃偉哲前往神農街為劇組帶路。(摘自東京電視台官方YouTube/曹婷婷台南傳真)

人氣日劇「獨活女子的守則4」去年11月前來台南取景,市長黃偉哲當時特地前往神農街為劇組帶路,除介紹台南美食與景點,還提了滿滿伴手禮送給劇組,劇組也將台南拍攝過程製成幕後花絮,24日已在東京電視台官方YouTube上架。

黃偉哲表示,近期台南不僅被英國《國家地理旅遊》雜誌評選為「2024年全球最酷景點」,最近更榮獲知名權威媒體CNN評選為2024年最佳參訪地(Where to go in 2024: The best places to visit),意味台南在推動觀光發展不懈努力,獲得國際間高度肯定。

東京電視台劇組此次前來拍攝,選擇台南作為獨活旅行重頭戲,市府團隊趁劇組拍攝空檔前往探班,並送上麻豆農會柚子禮盒、熱蘭遮堡脆薯、台南400御守、冬旬豐藏果實等特色伴手禮及觀光手冊,祝福取景順利。

觀旅局長林國華表示,透過女主角「獨活之旅」,重現台南建築、街景、人情味及日本昭和懷舊風情,期待吸引更多日本遊客到訪,實地體驗劇中台南景點。想知道女主角的「獨活之旅」到底去了台南哪些地方?請大家搶先觀看幕後花絮,其中還有不在劇本內的拍攝巧遇更突顯台南古都魅力所在,也期待該劇播出後吸引更多日本遊客到訪台南。