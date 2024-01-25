民進黨台北市議員簡舒培25日與人本教育基金會一同舉行記者會，揭露台北市某高中合球隊球員，日前透過1999系統與網路通報系統，檢舉校內師生戀性平事件，結果卻疑似個資遭外流，校內師長與教練隨即施壓學生撤銷檢舉案。對此台北市長蔣萬安表示，北市府絕不容忍，政風已經即刻啟動專案調查，只要有任何違法失職、包庇、洩漏，或者是延遲通報，依法一定加重懲處。

人本基金會上周於立法院與民進黨立委陳培瑜等人舉行記者會，揭露北市某高中合球隊發生師生戀，而其他學生向北市1999系統及網路系統檢舉，卻遭校內教練、老師及教官逼迫撤案。事發後不僅校方未立案調查，就連北市教育局也因為檢舉人單方面撤案，就未繼續關注該案後續。

當事學生表示，上周參與記者會後，回到學校不僅被其他體育老師嘲諷「我說話也要小心一點，不然之後也被舉報」，身兼合球隊總教練的楊姓體育組長雖然被停職調查，但實際上還是會到校，甚至開始找球隊的學生調查舉報者，「學校不僅處理態度很消極，更沒有盡到保護學生的責任，甚至放任這些不適任的老師出現在我們周圍威脅我們。」

簡舒培質疑教育局內部有人涉及洩密，學生當初向1999電話系統及網路系統檢舉後，楊姓總教練竟可以掌握學生的檢舉案號，甚至向學生表示「教育局的人都會再給我看撤案理由」；而在上周學生參加記者會的前一天，楊男就對學生聲稱「教育局有人幫他攔截體育署函詢」，藉此威脅隊員們去幫他找出「有立委背景的學生」，準備對陳情學生、家長算帳，意圖讓吹哨者噤聲。

教育局副局長陳素慧則表示，民眾透過1999電話與網路系統陳情後，承辦人無法直接得知陳情人的姓名與電話，若要近一步調閱相關資料，承辦人必須要向上級單位提出申請，「該案承辦人從頭到尾都未向提出申請，完全不知道陳情人是誰，因此也無從洩密。」

陳素慧也坦言，教育局絕對不能容忍學校教練、生輔組長等人慫恿學生撤案，且需要重點了解教練是否有涉及師生戀的性平事件，以及校方知不知道合球隊有違法處罰跟體罰的行為。目前已經提報政風室介入調查，未來也會呈報府級性平會，「延遲通報或隱匿都是違法的，依法可開罰12萬到15萬元，屆時會要求性平會以最高額度裁處。」

台北市長蔣萬安上午受訪時，表示對於近日發生的校園霸凌與違反性平事件絕不能容忍，已經即刻啟動政風的專案調查，也就是對於有任何違法失職、包庇、洩漏，或者是延遲通報，依法一定加重懲處。