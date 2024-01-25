寒流襲台，不少人開暖氣禦寒，一名女網友表示，租屋處沒有冷暖氣機，面對超冷的天氣不知要怎麼禦寒，過來人表示，有預算就買電暖器，沒有就買電熱毯，冬天沒電熱毯真的活不下去；另有網友則說，如果想省錢，睡覺前先在床上鋪毛毯，蓋棉被前也先蓋一層毛毯，這樣會比直接睡更暖。

一名女網友在Dcard上分享，最近天氣變冷，很好奇租屋族都是怎麼保暖，以前住家裡有冷暖氣機和浴缸幫她度過寒冬，但現在租屋處什麼都沒有，上網搜尋後想買毛毯、泡腳桶或熱水袋，不知道大家推薦哪一個？

女網友表示，看到很多人推薦電暖器，但因為她是沒錢的社會新鮮人，買一台電暖器實在有點超出預算，加上一年用的次數有限，CP值感覺不高。

貼文引起網友討論，不少人大推電熱毯，便宜又好用。「大推電熱毯，又暖又省電」、「電熱毯買下去，棉被鋪上去，你進去時，整個床就都是熱的了，且收納又不會佔空間」、「我也一定要有電毯」、「大推電熱毯，一開始是因為生理痛買的，之後發現超好用，冬天沒它不行」。

另有網友說，最省錢的方法就是，睡覺的時候先在床上鋪一層毛毯或法蘭絨毯子，然後蓋棉被前，先蓋一層毛毯，這樣睡就會很暖，手腳冰冷的人可以穿厚襪子睡，其他時間在室內怕冷，就穿刷毛的褲子和外套還有厚拖鞋。