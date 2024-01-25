立法院正副院長2月1日改選，國民黨將由韓江配搭配參選，然民眾黨8票的動向仍無法捉摸。國民黨立委江啟臣25日也在臉書也喊出國會改革，似乎有意民眾黨拉票。江說，這次立法院有不同的組成，已非過去一黨獨大，社會對國會改革有高度期待，希望委員們都能踴躍提案表達意見，讓新的立法院展現百花齊放、百家爭鳴。

江啟臣表示，民進黨過去八年完全執政，讓立法院成為行政院的立法局，行政官員備詢實問虛答、甚至反質詢，不只違反誠實說明的憲法義務，更是藐視國會、踐踏民意。過去他就曾提案修法，要求會議主席對於備詢官員有虛偽陳述或反質詢，必須立即制止並要求官員據實答覆；另外，立法院依法調閱之資料也不得遮蔽掩飾。都是為了捍衛國會尊嚴，落實監督制衡，以避免行政濫權的憲法義務，這是我一貫的立場。

江表示，這次立法院有不同的組成，已非過去一黨獨大，社會對國會改革有高度期待，希望委員們都能踴躍提案表達意見，讓新的立法院展現百花齊放、百家爭鳴，充分展現民意的新氣象，彰顯立法院的多元民主價值，未來充分討論、攜手修法，共同為發揮監督制衡的力量而努力，一起打造新國會、落實新民意。