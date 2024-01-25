日本男星新田真劍佑去年因演出Netflix真人版電影《ONE PIECE 航海王》中的「索隆」一角暴紅，今宣布將獻出珍貴的海外個人見面會初體驗，確定要在2月24日來台，除了期待與台灣粉絲以及最喜歡的珍珠奶茶見面，福利也是相當豐富，同時他也是2024年首位來台舉辦見面會的日本藝人。

去年因《ONE PIECE 航海王》真人版而瞬間被全球粉絲認識，去參加了8個國家的漫畫博覽會的新田真劍佑，有感而發的說真正到了當地才超級有感覺，而且大部分粉絲看到他第一句話都是「索隆耶！」今後也會為了讓更多人認識而努力，他也許下未來可以參加美國漫畫英雄系列作品的心願，接下來除了累積更多演出經驗，更要用演技讓大家看見他的存在。

近日他在Disney＋日本影集《龍之奇蹟》裡面飾演龍騎士的造型也再度造成討論，受訪時被問到誰是你的英雄？往返美國日本頻繁的他笑說「不是人，是這個（指著手上的咖啡）」，解釋說因為時差的關係，如果沒有咖啡的話就會秒睡，強調「咖啡不只是英雄還是救世主」，但英雄會隨著時間地點而改變。

「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE in Taipei」見面會將於2月24日（六）在台北國際會議中心舉行，門票分為A區4900、B區4100、C區3300、D區2500元，購買A區4900元的消費者還可以用2000元加購限量150組的簽售會活動，門票預計在2月3日在遠大售票系統啟售，更多活動詳情請洽主辦單位優勢力娛樂Uforce官方臉書。