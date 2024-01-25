林哲熹、巫建和劇中男男床戰。（Netflix提供）

超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》 2月2日在Netflix全球獨家上線。25日曝光幕後花絮「想愛愛篇」，劇中飾演夫妻的夏于喬與馬志翔以「生猛、香豔、多體位」透露《愛愛內含光》多有看頭！滿滿大尺度親密戲是一大看點，畫面上各種床戰香豔刺激，令人看得血脈賁張，事實上演員卻是吃足苦頭，導演黃婕妤表示：「其實親密戲跟武打戲很像，所有的一切都是要經過安排跟設計的」，柯震東也直呼：「很累欸！畫面上你就是要一直一直（做動作），好像在做大有氧！」詹子萱也累喊：「屁股快抽筋了啦。」

馬志翔、夏于喬飾演夫妻。（Netflix提供）

洪都拉斯劇中圍爐吃團圓飯時噎到，劇中緊張、拍攝現場爆笑。（Netflix提供）

Netflix《愛愛內含光》透過家庭來探討性愛議題，其中年夜飯為影集中讓導演最苦惱的一場戲，花絮看見拍戲現場氣氛歡樂，尤其柯震東扮演邱曖（詹子萱 飾演）的假男友，與邱家一同圍爐吃飯的戲碼，苗可麗介紹大兒子林哲熹曾在管弦樂隊裡專門「吹喇叭」，一語雙關讓苗可麗忍不住笑場，柯震東更直接笑倒在地。黃婕妤導演分享：「因為劇組拍攝時間很緊湊，所以當時我的精神很緊繃，但是偏偏洪哥（洪都拉斯）實在太好笑了，只要拍到他被噎到那邊，大家都會瘋狂笑場，甚至還有人笑到彈出鏡頭外面，希望這樣輕鬆歡快的氛圍，也都有呈現在螢幕上讓大家感受到。」

林哲熹與巫建和劇中飾演同性戀CP，兩人激情戲滿滿，除了吻戲更有戶外「野戰」場景和互抓等親密橋段，林哲熹表示，親密指導有讓他們先習慣觸碰對方的身體，而他也並非首次與男性拍攝親密戲，讓一旁的巫建和聽到驚訝直喊：「你不是？！你不是？！」表示自己是第一次拍攝親密戲，並開玩笑喊：「我吃虧了。」

巫建和也透露：「我在片場看到回放才發現原來自己進入角色狀態後，看林哲熹的眼神都變了，很訝異我怎麼有辦法用充滿愛的眼神看他。」陳查理監製也補充道：「在拍攝的當下，真的可以感受到他們的愛很濃烈，甚至有一場兩人欲情故縱的放閃戲碼，當時就連攝影、燈光組那樣的鋼鐵直男大哥們，都覺得心動、浪漫很有火花，甚至姨母笑、嘴角上揚，期待觀眾也會有一樣的感覺。」

花絮影片曝光了詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和以及夏于喬、馬志翔超真實床戲，苗可麗也有拿著按摩棒按摩等「舒服」橋段，洪都拉斯更是演出打手槍畫面，對於拍攝親密戲的執行，導演黃婕妤分享：「演員們該有的防護絕對不會少，他們的屁股墊了一層很厚的東西，前襠也墊了很厚的東西，胸部大概是有三個胸罩這麼厚，就是為了讓整個排練過程中大家不會不舒服。」表示劇組在鏡位角度和演員防護上都用心良苦。

《愛愛內含光》是一部結合性愛話題、愛情和家庭的激情輕喜劇，藉由家中各成員發生的大小事，來帶出每個人在各年齡層都可能遭遇的兩性和情感議題。影集由麻吉砥加電影與幸運火花創意攜手製作，並由榮獲美國獨立製片人影展最佳女導演黃婕妤所執導；演員包含詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯等演員，強強聯手打造2024年新春超前衛激情華語輕喜劇，破除台灣家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題。