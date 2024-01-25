新北市1名11個月大男嬰，22日在某公托中心因被照顧員戴上口罩，不舒服而哭鬧，竟遭淚水浸溼的口罩悶死。警方報請新北地檢署會同法醫相驗後，預計下月2日將解剖釐清死因，警方依過失致死罪函送涉案的公托張姓主任及林姓、曾姓2名照顧員，檢方複訊後請回。

據了解，男嬰22日上午8時多，面部朝下、趴跪在嬰兒床上，照顧員發現後輕拍男嬰，發現沒有反應，脫掉口罩後驚覺男嬰已無呼吸心跳，趕緊報案送往台大醫院搶救，但經過2個晚上治療，仍被判定腦死，家屬23日晚忍痛拔管。

男嬰父親還原從監視器看到的影像表示，他當天上午7時許帶孩子到公托中心放在嬰兒床，因孩子不喜歡戴口罩，7時55分自己扯下來，8時9分孩子被老師重新戴上口罩後又哭鬧，至8時13分孩子站在嬰兒床上不斷轉圈，像是在求救，當時從監視畫面都能看出口罩已經浸溼到能看見孩子嘴型，可是老師經過，竟然只是跟孩子揮揮手後就直接離去，接著孩子逐漸癱軟，跪趴在床上，「8時9分到13分是最關鍵的4分鐘」。

檢警昨（24）日會同法醫相驗後，預計下月2日進行解剖釐清死因。警方依過失致死罪移送張姓主任及林姓、曾姓2名照顧員後，檢方複訊後請回。