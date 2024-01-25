新竹市政府25日舉辦破案記者會，由新竹市長高虹安頒發破案獎勵金10萬元。（王惠慧攝）

市警局鑑識科長蔡覲城說明，「4-甲基甲基卡西銅」具中樞神經興奮作用，具有強烈成癮性。（王惠慧攝）

農曆春節即將到來，毒販也看準商機，25歲陳姓男子於苗栗頭份隱密山坡鐵皮屋製毒，為趕工過年出貨，竟大膽在戶外曝曬俗稱「喵喵」的「4-甲基甲基卡西銅」第3級毒品，還向鄰居辯稱是在「曬麵粉」，在竹市、苗栗縣警方合作下，一舉破獲製毒工廠，查獲上百公斤、市價約5億元毒品及原料，陳男訊後依毒品罪嫌送辦，並遭裁定收押。

新竹市警局第三分局長林炎巨指出，警三分局偵查隊去年底接獲線報，指陳嫌於苗栗縣頭份鎮興隆里內，靠近竹苗交界處之山坡上1處鐵皮屋，疑似有製毒工廠，立即組成專案小組深入調查，並報請苗栗地檢署讓股檢察官彭郁清指揮偵辦。

由於鐵皮屋位置周邊環境偏僻、人煙稀少，若有製毒氣味也不容易被發現，警方持續於周邊埋伏蒐證，並利用科技設備監控，蒐證期間警方一度陷入困境，除了觀察到陳嫌時常忙進忙出，時常在屋外洗手等習慣，且有神色緊張東張西望，但一直未有具體製毒事證。

直到今年1月初，陳嫌利用中午陽光充足時，搬出數十個籃子，擺放於鐵皮屋後院屋外曝曬，內有不明白色粉末，研判是將大量毒品透過日光曝曬乾燥加速出貨流程，專案小組見機不可失，立即集結警力攻堅，陳男雖往山坡方向逃逸，最後仍於草叢中遭警方逮捕，訊後依毒品罪嫌送辦，並遭裁定收押。

警方在現場查獲大批曝曬中的「4-甲基甲基卡西銅」，也在鐵皮屋內發現約102公斤成品及製毒原料4大箱147.9公斤、化學溶劑143桶3189公斤、攪拌機、分液漏斗、研磨機等大批製毒工具、大型磅秤等製毒工具，並持續向上、下溯源。

新竹市政府25日舉辦破案記者會，由新竹市長高虹安頒發破案獎勵金10萬元，高虹安說，此次查獲毒品及原料約可製成146萬包毒咖啡包，總市值高達5億多元，一旦流入市面後果不堪設想，所幸即時查獲，攔截大量毒品外流，讓竹竹苗地區民眾免於毒品的危害。

市警局鑑識科長蔡覲城說明，「4-甲基甲基卡西銅」具中樞神經興奮作用，食用效果類似甲基安非他命與搖頭丸，施用者身上會散發貓尿味，因此俗稱「喵喵」，具有強烈成癮性，若停止使用會產生憂鬱、焦躁、顫抖、睡眠障礙、妄想等症狀，常見混參在毒品咖啡包、奶茶包內。

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