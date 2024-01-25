苗栗縣警局25日公布2023年固定超速照相桿王，由位在台13線頭屋交流道南向高速公路橋下固定式測速照相桿，去年一整年共取締了7，180件，榮登桿王寶座，其次是後龍鎮台61線97.55公里處共取締6，187件，及南庄鄉縣道124乙線2.9公里新裝設的固定式測速照相桿，則共取締2，688件獲得第3名。

根據苗栗縣警局統計，2023年超速固定桿取締總件數為4萬6，188件，其中超速件數前3名的照相桿，依序為頭屋鄉台13線24.2公里處7，180件、後龍鎮台61線97.55公里處6，187件及南庄鄉縣道124乙線2.9公里處2，688件。其中台13線24．2公里及苗124乙線2．9公里等兩支照相桿，都是近2年才新裝的固定測速超相桿，一啟用就榮登桿王前3名。

縣警局交通隊表示，對照2022年取締違規超速件數前3名的固定式測速照相桿，分別為頭份市頭份國中前、頭屋鄉台13線24.2公里處及後龍鎮台61線97.55公里處，其中可看出名次稍有變動，顯見對於速度管理措施已達一定成效。

縣警局分析上述執法路段的交通事故件數，2023年交通事故件數計9件，較2022年同期交通事故件數計14件相比，事故發生率已減少36％，可知民眾已能自我速度管理，進而使交通事故能有效獲得改善。

交通隊提醒，自去年6月30日交通法規新制上路，行車速度超過規定的最高時速40公里，處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，在苗栗縣後龍鎮台61線97.55公里處的測速照相機，即測得一輛大型重型機車時速高達195公里，為年度舉發違規最高車速紀錄，除開單告發外，車牌同時也吊扣半年。

苗栗縣警局長陳世煌呼籲用路人，農曆春節假期即將到來，並配合2024年加強重要節日安全維護工作，請用路人養成遵守行車速限的好習慣，守住荷包也守護安全。