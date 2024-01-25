台中捷運藍線綜合規畫報告遲遲未獲行政院核定，以及中捷延伸南投等建設案，在選前、選後都成為關注焦點，台中市長盧秀燕25日出席行政院會，再度喊話中央、爭取在農曆年前核定捷運藍線及台鐵海線雙軌高架化、中捷綠線延伸案，她強調「希望中央給中彰投一份新年禮物」。

盧秀燕上午出席行政院會時表示，台中捷運藍線若獲得核定，橘線延伸南投將更有效率；中捷綠線延伸案若獲核定，才能向北延伸到大坑、向南延伸到彰化，對中彰地區及南投發展都有帶動作用，是中部民眾引頸企盼的，因此很期待中央能給中部新年禮物，在過年前核定海線雙軌高架化、中捷藍線與綠線延伸案。

交通局指出，台中捷運藍線綜合規畫報告在2021年送交通部審查，去年2月通過、4月轉呈行政院審查，行政院卻至今未提供書面審查意見或召開審查會，希望中央盡速啟動審查相關作業；另中捷藍線沙鹿陸橋段工程介面協調會已於19日召開，市府將針對交通部建議的沙鹿陸橋段採單柱型設計等提供補充說明，並送請中央速核定。