今年農曆春節7天連假，交通部高速公路局預估，將有大量遊客前往宜蘭、花蓮及台東地區，國5南向尖峰時段為初一至初三上午5時至下午5時、北向尖峰時段為初二至初五上午9時至晚間，初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨2至3時，初二至初五每天下午1時至晚間6時實施國5北向高乘載管制。

高公局指出，為紓緩國5壅塞，2月10日至12日（初一至初三），每天上午5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用）；2月11日至14日（初二至初五）每天下午1時至晚間6時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

高公局預判，國5南向尖峰時段為初一至初三上午5時至下午5時，建議初一至初三南向民眾，於上午5時前或下午5時後出發。北向尖峰時段為初二至初五上午9時至晚間，尤其初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨2至3時，建議該期間經宜蘭北返的民眾，儘量於上午9時前出發。

另外，高公局表示，連假期間將視國5交通狀況，機動實施或延長大客車優先通行及大客車專用道等措施，預估搭乘大客車可較自行開車節省30分鐘以上，建議民眾多加利用，或改駛台9線替代道路，以避開國5壅塞。