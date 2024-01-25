上海靜安創意園區年味十足可集《繁花》主題章。（澎湃新聞）

上海靜安創意園區年味十足可集《繁花》主題章。（澎湃新聞）

大陸官方「上海靜安」微信公號25日消息，《繁花》電視劇播畢，近日上海由《繁花》延伸出的各種討論熱度卻絲毫不減，排骨年糕、寶總泡飯、《繁花》海派文化City Walk路線，在上海人的朋友圈隨處可見。在上海市靜安區的M＋馬利創意園，可以蓋到兩枚精緻的《繁花》主題章。

上海靜安創意園區年味十足可集《繁花》主題章。（澎湃新聞）

位於西康路850號的「M＋馬利創意園」，門口有市民熟悉的下腰女孩，隨著色彩鮮豔的樓梯到二樓mamǎfufú超級百貨，已能感受濃濃年味。可愛龍年玩偶、插畫風手繪卡通龍，還有一整面牆「新年雜貨鋪」有各種新春主題文創產品。

找到《繁花》的蓋章點後，在工作人員指引下，按照立牌所示的方式發布相關內容，即可蓋到2枚《繁花》主題印章。

這兩枚印章都是《繁花》中出現的上海地標，一枚是位於靜安區的百樂門，印章用精緻的線條勾勒出百樂門的輪廓，配上《繁花》中的一句經典台詞「每個人都在等下一個風口」，仿佛將90年代上海灘金融業的騰飛發展定格於此。

這套《繁花》主題印章共有6枚，總結了一份蓋章攻略資訊：

1.mamǎfufú超級百貨可蓋2枚：百樂門和外灘。

集章日期：至1月31日。

集章時間：周一至周五10：00—21：00，周六日13：00—17：00。

集章地點：靜安區西康路850號M＋馬利2層。

2.東西公園可蓋4枚：繁花字、國泰電影院、外白渡橋、和平飯店。

集章日期：至1月31日。

集章時間：周一至周五9：00—21：00，周六日13：00—17：00。

集章地點：徐匯區漕溪北路158號徐家匯書院B1層。

建議自備集章書本。蓋完《繁花》主題章，還可以在mamǎfufú超級百貨裡逛一逛，挑選潮流創意年貨，打卡紅火的藝術展。

作為年輕人愛逛的創意園，M＋馬利園區裡的文創產品將年味「玩」出了新花樣。有國潮風的插畫明信片、有新奇有趣「不走尋常路」的春聯和福字、有造型各異的龍盲盒。