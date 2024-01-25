余文忠今天提出3大政策盼照顧長輩。（余文忠提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍成功轉換跑道，成為苗栗縣二選區新科立委，其市長職缺將補選，宣布投入國民黨苗栗市長初選的苗栗縣議員余文忠，25日提出「苗栗市敬老照護再升級」福利規畫，包含年滿65歲以上長輩「生日禮金再加碼」、「免費醫療與休閒專車」以及「敬老服務馬上辦中心」等三大政策目標，期望讓苗栗市的長輩具有尊榮感、更具有幸福感。

余文忠表示，因應社會結構改變，少子化和老人化社會已經是未來的趨勢，少子化代表年輕人的責任可能更重，以往一個家庭可以有3、4個兄弟姊妹，一起照顧家中長輩，往後一個家庭，可能就只有1或2個兄弟姊妹照顧2到4個長輩，為避免讓下一代的負擔過重，同時讓長輩擁有舒適的生活環境，公部門資源，在適當時機應提供有需要的長輩和家庭必要之協助。

他說，「顧老更要顧好」，針對苗栗市65歲以上長輩福利措施，目前有苗栗縣長鍾東錦所提出每年3節、每人總共3000元敬老禮金，以及苗栗市長邱鎮軍發放的生日禮金，分別是65至79歲長輩每人500元、80至99歲長輩每人3000元、100歲以上人瑞每人1萬2000元。

對此，余文忠認為因應近幾年物價高漲，薪水都有跟著調整，每年僅僅一次的生日禮金，應該隨之提高，因此，規畫65至79歲長輩每人1000元、80至99歲長輩每人5000元、100歲以上人瑞每人1萬5000元，初步估計，每年只需增加約1千4百萬元預算，希望未來也能夠獲得苗栗市代表會和鄉親的支持。

余文忠指出，醫療照顧和健康休閒是每一個長輩的需求，而長輩出門「行的安全」更是重要，近期已密集和苗栗縣政府社會處商議，擴大苗栗縣敬老愛心卡的效益，提供長輩利用愛心卡免費搭乘計程車服務，市公所也將和社會愛心團體或公司合作，開出「苗栗市免費醫療專車」以及「苗栗市健康休閒專車」希望透過雙管齊下的方式， 讓長輩們依據各自需求與狀況，選擇需要的服務，「養老更要養好」。

余文忠表示，苗栗縣政府為了招商募資，成立了招商服務馬上辦中心，協助解決每一家公司行號面對的問題，成效良好，苗栗市公所未來服務長輩，也應該成立單一窗口「敬老服務馬上辦中心」，透過簡化流程、提高便利性、增加功能性等方式，幫助解決每一個家庭和長輩所遇到困難。

余文忠說，幫忙年輕人照顧長輩，降低年輕人負擔，不但讓下一代可以無後顧之憂，專心奮鬥事業，同時也會讓長輩更加放心、安心的在地養老，唯有如此，才能開創宜居安老的幸福家園。