女神卡卡在《Gucci：豪門謀殺案》中，連換50套造型，電影宛如時尚大秀。（AXN提供）

2024過年不無聊！假期間除了拜年、走春，當然也要把握時間放鬆追劇看電影！致力於滿足影迷觀影體驗的AXN頻道推出「龍年黃金強檔」片單，風靡全球逾60年的特務動作片《007》系列電影，從小年夜到初九一條龍連播陪伴大家，帶大家重溫「詹姆士龐德」經典不朽的劇情及令人心跳加速的驚險場面，還有多部精彩劇集獻映滿足影迷熱血沸騰的心！

「我是龐德，詹姆士龐德！」AXN頻道2024新春賀歲，由史上最賣座的「第六代龐德」丹尼爾克雷格與史上最帥007「第五代龐德」皮爾斯布洛斯南輪番上陣，從最新的《007生死交戰》到最經典的《007：黃金眼》，AXN頻道不僅帶來一連9部最驚心動魄、最磅礡的《007》系列電影，要讓特務迷看好看滿、熱血迎新春，也同步集結9首主題曲於全球最大音樂串流平台Spotify上，打造【AXN《007電影》系列主題曲】專屬歌單，要讓觀眾大飽耳福，春節「宅」家也能享受最高水準的視聽饗宴！

2／9除夕夜圍爐，AXN頻道將於晚上9點全台電視首播2021年全球票房名列前茅、眾星雲集的《007生死交戰》包含《暮光之城》雷米馬利克飾演超級大反派「薩芬」、《哈利波特》雷夫范恩斯飾演「M」，搭配由怪奇比莉獻唱的原創同名主題曲《生死交戰》，其空靈嗓音精湛演繹龐德的孤獨感，一舉橫掃葛萊美獎、金球獎、奧斯卡金像獎等最佳原創歌曲獎，讓你觀影時沉浸感滿滿，一同進入丹尼爾克雷格的007「最終章」，要陪伴觀眾送走兔年、迎接嶄新龍年！此劇主講述退休的詹姆士龐德（丹尼爾克雷格 飾）受老友請託重返戰場，卻發現007的位置已被女探員諾咪（拉莎娜林區 飾）取代，兩人受命營救被綁架的科學家，卻發現科學家正在研發具巨大毀滅性的生化武器，面對新型科技犯罪的威脅，龐德必須拚盡全力跟時間賽跑，換取愛人與世界的安危！

2024送玉兔迎金龍，AXN頻道從小年夜至大年初五，帶來多部令人欲罷不能的《007》系列電影，準備陪大家熱血過新年。皮爾斯布洛斯南的007粉絲們有福了！AXN頻道將呈獻由他主演的《007》四部全系列，2／8小年夜晚上6點20分，由《007：誰與爭鋒》打頭陣播出，講述詹姆士龐德（皮爾斯布洛斯南 飾）在南北韓交界的任務失敗後，多位情報員相繼遇害，受到不實指控的龐德特務身份被撤銷，為了證明清白，龐德穿越多個國家調查，途中卻揭露出更大的陰謀，他必須在所剩不多的時間內回到韓國化解危機。劇中他更將與全世界首位奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）對戲，精彩演繹詹姆士龐德與龐德女郎間的情感糾葛。晚上9點，由被譽為史上最優雅貴氣的007皮爾斯布洛斯南首次登場的《007：黃金眼》接續播出，這次詹姆士龐德（皮爾斯布洛斯南 飾）將前往蘇俄尋找被偷竊的高科技武器「黃金眼」，卻發現對手是昔日的同僚006，一場激烈的諜對諜之戰即將展開。2／9除夕午夜12點15分《007：量子危機》陪你守歲不無聊！講述詹姆士龐德（丹尼爾克雷格 飾）為追查摯愛的死亡真相，找來白先生（賈斯柏克里斯汀森 飾）審訊，竟意外發現一個操控著中情局與政府的神秘組織，這次龐德必須憑藉自身力量推翻邪惡的「量子危機」發生。

2／10大年初一龍年到，晚上11點50分，由創下全球11億票房的《007：空降危機》隆重獻映，講述詹姆士龐德（丹尼爾克雷格 飾）在任務失敗後失去蹤跡，臥底探員資料也因此外洩。此時，不僅龐德的上司M夫人成為政府調查的對象，總部MI6更受到恐怖攻擊，在眾人以為龐德殉職時，他卻秘密現身協助M夫人，究竟他能否抓到幕後黑手、扭轉劣勢？2／11大年初二回娘家開啟007之夜，晚上6點05分率先播出《007：惡魔四伏》，接續《007：空降危機》的劇情線，講述詹姆士龐德（丹尼爾克雷格 飾）收到M夫人離世前留下的神秘訊息，促使他開始追查國際犯罪組織「魔鬼黨」，調查中他發現了惡魔黨隱藏的恐怖真相，更發現自己的身世秘密。

晚上9點，由《007：明日帝國》接續播出，講述一位創辦「明日報」的媒體大亨為壟斷媒體市場，不惜準備引發第三次世界大戰，而這將是詹姆士龐德（皮爾斯布洛斯南 飾）需在48小時內解決的任務。值得注意的是，本齣龐德女郎由「史上第一位華人影后」楊紫瓊飾演，並親自上陣創造多個武打名場面，帥氣程度與龐德並駕齊驅！晚上11點20分，由《007首部曲：皇家夜總會》緊接登場，此劇將007系列電影重啟，建立全新的時間軸，主要講述詹姆士龐德（丹尼爾克雷格 飾）初任007情報員的故事，在首次任務中，他為了阻止恐怖份子行動，必須贏得皇家夜總會舉辦的高籌碼撲克賽事，隨著賭注不斷升高，緊張而驚悚的氛圍也讓劇情達到高潮。

初三到初五精彩不間斷，先以《007：明日帝國》、《007：惡魔四伏》、《007：黃金眼》為大家重播布洛斯南、克雷格兩代龐德的帥氣英姿。大年初五晚上9點，緊接著播出《007：明日帝國》的續作《007：縱橫天下》，講述英國石油大亨慘遭刺殺，詹姆士龐德（皮爾斯布洛斯南 飾）受命至位於高加索山的企業大本營保護繼承人的安危，卻在無意間發現一枚核彈。為了阻止恐怖份子偷取核彈，龐德數次面臨生死關頭，多個刺激的高能動作場面，保證看完腎上腺素飆升，絕對是春節與親友團聚狂歡的電影首選！

除了《007》系列電影，AXN也帶來一系列值得再三品味的精采鉅作，包含強檔科幻動作片《明日之戰》，由《星際異攻隊》「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）首次監製並擔綱主演，講述未來的地球被外星生物「白鬼煞」統治，人類也被徵召送到未來世界，準備開啟一場攸關人類命運的最終戰役，感人肺腑的親情戲與震撼人心的科幻場面，讓整部劇情從頭到尾毫無冷場、爽度破表！

2021年改編自90 年代真實事件的美國傳記犯罪片《Gucci：豪門謀殺案》，講述義大利時尚名牌Gucci家族為爭奪主控權相互背叛、謀殺的豪門血案。由影歌雙棲的女神卡卡主演Gucci 第三代掌門人的前妻「時尚黑寡婦」翠吉雅雷吉亞尼，除了精湛詮釋拜金名言：「我寧願在勞斯萊斯裡哭泣，也不要在腳踏車上笑。」女神卡卡為融入角色下足了功夫，連續9個月用義大利口音說話，舉手投足之間將角色靈魂與情感演繹得細緻入微，劇中她更連換50套造型，為觀眾打造宛如時尚大秀的視覺饗宴！