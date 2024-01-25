長榮航空機師日前取得罷工權，放話在春節期間罷工，帶來的損失不只有公司及旅客，背後的旅行社、甚至外國人來台旅遊的信心都會被影響，交通部觀光署長周永暉今表示，工會說提前24小時預告確實不夠，他尊重勞工權益及相關法令，但這確實可以做些調整。

周永暉上午出席「2024澎湖四季旅遊記者會」時接受媒體訪問，周轉述長榮航空高層有誠意化解勞資疑義，希望紛爭可以和平落幕。他強調，後疫情時代，經濟、觀光發展都需要航空公司協助，公司治理部分，本來就是多聽員工意見，有衝突都有正當管道了解。

被問到是否支持罷工預告期、定型化契約可否把罷工列入不可抗力因素等問題，周永暉表示，各方建議觀光署都納入考慮，工會說的提前24小時預告，應變時間確實不夠，但這是勞工權益，相關法令他都尊重，「但這真的能做些調整」。

至於外國人來台是否也受影響，周永暉認為變數確實是有衝擊，但航空業向來有合作機制，若這些機制啟動的話是沒什麼問題，來台旅客量希望不要受影響。若真的發生罷工，觀光署的工作就是盡量降低衝擊，啟動備援計畫。