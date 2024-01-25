一群來自苗栗縣三義鄉美麗山區的自學青年，去年經由竹南鎮假日SPOT Taiwan衝浪教練蔡岳達夫婦媒合，與菲律賓巴拉望島巴拉望原住民相會，自學青年們自籌旅費一圓赴巴拉望島遊學願望，經過3個月的努力，在各方熱心人士協助下，這群名為「風中旅行」劇團的自學青年，日前如願登上巴拉望島，完成人生第一場遊學經驗。

這群自學青少年中有來自花蓮縣布農族青年，在家人的帶領下，來到三義鄉一處美麗山區，自組名為「人子」的自學聚落，還組成「風中旅行」劇團，以美妙的歌聲獲得許多掌聲，並在縣府的活動中受邀表演，贏得喜愛唱歌的苗栗縣長鍾東錦讚許。

苗栗縣三義鄉風中旅行劇團自籌旅費赴菲律賓巴拉望遊學，日前抵達巴拉望島展開人生中首場遊學之旅。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉風中旅行劇團自籌旅費赴菲律賓巴拉望遊學，日前抵達巴拉望島展開人生中首場遊學之旅，與當地中學生不期相遇。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

在竹南鎮假日之森推動衝浪海上運動的教練蔡岳達夫婦，主辦假日之森浪花生活節進入第4屆，蔡岳達特別邀請菲律賓北部巴拉望島上巴拉望族頭目雷蒙，帶領當地戰鼓表演團隊遠道前來參加浪花節，巴望族人除了表演精采的戰鼓搭配特殊自製樂器，打造熱鬧歡慶氣氛。也利用現有的竹子、棕櫚葉複刻打造一座巴拉望傳統草屋，成為現場最具特色的Kubu。

苗栗縣三義鄉風中旅行劇團自籌旅費赴菲律賓巴拉望遊學，日前抵達巴拉望島展開人生中首場遊學之旅，展現歌聲給當地民眾欣賞。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉風中旅行劇團自籌旅費赴菲律賓巴拉望遊學，巴拉望擁有純淨無汙染的自然景觀。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

蔡岳達為了連結台灣和南島語族，邀請了風中旅行劇團到浪花生活節演出，劇團年輕學子與巴拉望戰鼓隊經過3個星期的相處，已成默契十足的好友，在聽聞巴拉望島擁有非常優良的衝浪沙灘，當地未經開發，許多族人至今仍過著無水無電的自然生活，引發風中旅行學子們渴望赴巴拉望島一探純真自然風情。

風中旅行劇團成員們在完全沒有經費的情況下，在蔡岳達夫婦的全力協助下，透過販賣自製全麥麵包、裝飾小物及表演等方式，自籌旅費，終於籌得最低需求的旅費下，日前全團近20人出發登島巴拉望，完成自學青年們人生第一場的遊學夢，更透過與當地青年的自然交流，達成了另一種國民外交。