網紅超哥不滿經營的日料店被批評「醋飯難吃」，將直播主Toyz痛毆到頭破血流，事後他在臉書發文道歉，坦承使用暴力確實不對，但也強調﹕「重新再給我選100次，我一樣會扁你這個王八蛋」，對此，「情色教主」雪碧指出Toyz一再踩對方底線，被打也是應該，更質疑他根本早有預謀，才會帶小孩一同前往。

雪碧被問及對於超哥痛毆Toyz事件有何看法?她毫不客氣怒斥Toyz﹕「嘴那麼臭，會被打也是應該的好不好」，但也強調超哥打人確實是不對的行為，不過錯在Toyz先用言語挑釁激怒對方，她表示去對方店裡吃東西，即便不好吃也不需要直接講出來，應該委婉表示：「有待改進」，忍不住反問Toyz﹕「講話藝術會不會」。

雪碧指出Toyz讓她最看不過去的行徑，莫過於跟小女孩直接說：「那個叔叔(超哥)是腦殘」，認為這番言行無非教壞小孩，更質疑Toyz當天帶小女孩一同前往，根本是有預謀性，最後，她不忘幫超哥說話，指出對方做人相當客氣，只要對他釋出善意，他也會用同等好意回應對方，接著透露事後有慰問超哥，並曬出對話截圖，只見超哥回應：「謝謝關心，真的也就忍無可忍、無須再忍」。

對此，網友也認同雪碧的看法：「已經有前車之鑑了還去店裡錄說難吃，討打」、「我也是支持超哥扁他，嘴賤就不要怕挨揍啦」、「不聽老人言，吃虧在眼前」。