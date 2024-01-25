政府連續7年總預算都有歲入歲出的剩餘，2022年更高達5000億元，政院為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情後全球經濟挑戰，去年依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，拍板普發現金每人6000元。行政院今（25）日舉辦院會後記者會，提到去年超徵稅收超過3600億，但會否再發6000元？也說明未來使用方向。

繼2022年稅收超徵「還稅於民」6000元後，財政部預估全年稅收再超徵3617億元，由於連3年超徵率超過1成，也讓民眾對「還稅於民」有所期待。有媒體在記者會中則詢問，「財政部11日公告，去年全年超徵3617億元，史上第三高，未來是否會用來補貼勞健保，或台電虧損？」

對此，行政院發言人林子倫回應 ，總預算連續7年都有稅入稅出的剩餘，2022年更高達近5000億，讓我們在疫情之後能強化社會韌性，讓全民共享經濟的成果，2023年確定有總預算稅入稅出剩餘，政府也會將廣納社會意見，就總體的剩餘情形進行商討。

林子倫還強調，相關經費的運用會堅守財政紀律，鎖定優先還債、以及加強建設投資兩大目標，穩健符合國家與國人需求的方式，妥善運相關的財源，推動國家政務，讓台灣永續發展。