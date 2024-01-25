入營這天，役男個個都穿著樸素和球鞋。（張毓翎攝）

役男報到結束後，由營區安排進行安檢、理髮等作業，軍方還出動緝毒犬將安檢做到滴水不漏。（張毓翎攝）

首梯1年義務役男25日入伍，其中預計有154名於台南官田新訓中心接受為期8周的入伍訓練，今天一早9點多，來自台南、高雄、屏東的役男陸續由遊覽車載送至官田新訓中心，不少人先自行理成小平頭，雖然戴著口罩，眼神看起來凝重、緊張。

官田新訓中心今天預計有154名1年期役男入營，台南總計56人、高雄67人、屏東31人，一早9點多一輛輛的遊覽車陸續抵達，役男一下車，個個都穿著樸素和球鞋，報到結束後，由營區安排進行安檢、理髮等作業，展開1年的軍旅生涯。

陸軍步兵203旅步二營步一連連長上尉徐偉庭受訪表示，義務役調整為1年，課程也與以往不同，特別是手榴彈投擲實彈方面，對於接訓幹部來講也是一大挑戰，但入伍訓是塑造新兵由民轉軍的關鍵過程，全體幹部都會做好萬全準備，相信在大家努力整備下，一定能帶給新兵最扎實的訓練與完善的生活照顧。

陸軍司令部指出，這8周將藉由扎實的訓練，使役男成為「可遂行單兵戰鬥技能」且「能接受班以下任務式指揮」的合格戰鬥員。