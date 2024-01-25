新竹市立新竹幼兒園新建工程歷經4次流標後，23日正式發包。圖為新竹幼兒園工程摸擬示意圖。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府2021年計畫將新竹市立新竹幼兒園以1.3億元原地重建，但因疫情、通膨等因素，工程發包不順，2年來歷經4次流標，市府提高工程經費至超過3.2億元，並多次修正、溝通、協調，終在23日順利決標，預計2026年完工，提供312名幼兒就讀。

新竹幼兒園是新竹市唯一專設幼兒園，於1923年創園，1940年遷至現址並於原址重建，新竹幼兒園擁有悠久歷史脈絡，更見證1920年代迄今新竹市驛前大道（現中正路）與北門大街（現北門街）的興替。

市府在2021年宣布計畫以1.3億元原地重建，然而因新冠疫情、通貨膨脹、工資上漲問題嚴重、基地腹地狹小，以及施工動線與鄰房相近且四周緊鄰交通要道，導致施工較一般工程難度高，多重不利因素影響廠商投標意願，造成工程發包困難。

市府指出，自2022年起本案歷經4次流標，經多次跨局處研議，並經過深入評估後，提高工程經費至3億750萬元，另投入逾1500萬元用於規畫設施和設備，總計整體工程經費逾3.2億元。歷經多次修正相關書圖後，終於克服重重難關，在1月4日招標後於1月23日順利決標。

整體工程預計2026年完工啟用，未來新建校舍會有13間教室、廚房、行政辦公室、圖書室、禮堂等，有如國小規模的微型版，預計增加招收2至3歲幼兒4班、共計64人，3至5歲1班、共30人，增加招收94人，加計原有8班，合計能容納312名幼兒就讀。

市府工務處表示，後續將召開施工前協調會議，並密切督導工程進度，未來將融入現有人文記憶及與舊城居民建構新的社區關係、導入教育新思潮設計並保有綠肺功能，融合與開創百年新舊元素，盼未來新建工程完成後，能提供更優質且多元的學習空間。