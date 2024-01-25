百萬Youtuber蔡阿嘎2016年和老婆「二伯」結婚，育有2子「蔡桃貴」和「蔡波能」，一家四口逗趣互動，深受粉絲喜愛。隨著尾牙祭的到來，每年都會讓員工寫下禮物清單的蔡阿嘎，今年改變玩法，增加遊戲困難度，然而員工們依舊贏走了老闆的72萬元，蔡阿嘎對底下員工的大手筆讓網友直呼：「是最疼員工的老闆！」

蔡阿嘎這次尾牙遊戲規則改為，「抽兩張撲克牌加總數字後看個位數字部分誰大」，因此如果是抽到9和1，加總雖然是10，但依此次規則來看就會是最小的0，特殊規則為若抽到兩張一樣的牌，那就會比9還大，若是拿到的點數一樣，則用花色來決勝負。依照往年慣例，蔡阿嘎讓員工們寫下自己的禮物清單，沒想到每個員工都超敢寫，從筆電、Gogoro，再到價值10萬元的公路車，甚至有人直接要現金6萬6666元，準備拿來當買房基金。

蔡阿嘎團隊舉辦尾牙。（影片來源／蔡阿嘎 YT）

為了不讓自己荷包失血太多，蔡阿嘎不但去土地公廟拜拜祈求好運，還特地穿上紅內褲為自己增添喜氣，果然前兩把氣勢相當旺，第一次抽到9，第二次則是一對，雖然成功守住了前兩批人馬，不過蔡阿嘎依舊沒有抵得住來勢洶洶的員工。最後蔡阿嘎和二伯送出1台Macbook Pro、1台按摩椅、2支iPhone 15 PRO、1台iPAD PRO和觸控筆、大阪雙人機加酒、1台DYSON吹風機、重訓課42堂、1台捷安特電動腳踏車、1台機車、1台公路車、洛杉磯道奇隊內野門票和現金10萬3332元，加總起來共價值約72萬元，影片曝光後，網友們除了羨慕蔡阿嘎的員工以外，也大讚他：「是最疼員工的老闆！」