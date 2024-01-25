立法院正副院長2月1日改選，立院國民黨團三長選舉先於本月30日開打，今中午截止登記參選，黨團總召將由立委傅崐萁對上賴士葆；書記長部分則由立委洪孟楷與林思銘競爭。國民黨團也在中午抽出號次，接下來到30日前，登記立委可自行協調，倘協調未果，將於30日中午12時於國民黨中央進行投票，選出下會期的總召、書記長及首席副書記長。

賴士葆於24日中午率先登記，而傅崐萁則在25日宣布參選後，由辦公室助理協助登記。書記長部分，洪孟楷也是搶先於24日登記，然等到25日中午11時許，都沒有人前來登記。原傳出立委鄭正鈐有意參選，甚至私下聯繫有意參選的立委萬美玲、林思銘，希望能禮讓。不過鄭正鈐最後並未出現，林思銘由助理壓線登記參選書記長。

黨團也在12時30分，由書記長謝衣鳳抽出投票號次，總召參選人最終號次，傅崐萁1號，賴士葆2號；書記長部分則為林思銘1號，洪孟楷2號。

據了解，黨團並不會主導參選人間的協商，雙方必須私下協商，倘協商未果，就是30日投票見真章，而投票日目前訂於30日12時，於國民黨中央黨部中山廳舉行。