深圳首店經濟提檔加速，首店開業進入快車道。根據第一財經引述深圳市商務局指出，據第三方平台不完全統計，深圳2023年首店門店共計引進427家，其中更有全國首店74家，相比2022年的321家；年增33％，讓首店規模增速和品牌吸引力穩居全國前列。同時2024年，深圳首店經濟開局火熱。1月11日前海壹方匯正式開業，引入約130家品牌、超過50家區域首店。

所謂的「首店經濟」是指一個區域利用特有的資源優勢，吸引國內外品牌在區域首次開設門店，使品牌價值與區域資源實現最優耦合，以及由此對該區域經濟發展產生積極影響的一種經濟形態。

數據顯示，2023年深圳共引進全國首店74家。同時，國際品牌首店占比不斷攀升，包含美國、法國、義大利、瑞典、英國等國家地區品牌，進一步提升了深圳首店能級與時尚知名度。

例如2023年，老佛爺百貨華南首店、前海山姆旗艦店正式開業。加拿大鵝華南首店、MAISON 21G全國首店等一大批含金量足、知名度高、輻射力強的「首店」加速聚深。

中國大陸（深圳）綜合開發研究院相關專家表示，深圳已逐漸成為國內外知名品牌拓展華南、佈局全國的首選地之一，優質首店持續加碼，進一步凸顯了深圳強勁的高端消費力。