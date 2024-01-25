頭份市河背下興里活動中心周邊步道整修完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市河背下興里活動中心周邊步道整修完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市下興里舊稱為河背地區，保有純淨的生活空間，許多當地居民喜歡到下興里活動中心運動健走散步，但因活動中心周邊的步道年久損壞，頭份市公所爭取中央經費將下興里周邊步道全面整修，日前已經完工，頭份市長羅雪珠希望近日寒流來襲，鄉親們外出運動健走時，也要注意保暖。

頭份市區被中港溪一分為二，中港溪東側包括了上、下興里等地區，舊時被稱為河背，其中下興里以中港溪與頭份市最熱鬧的民族路早市相對，過去東興大橋尚未完工通車前，下興里等河背居民，甚至是三灣鄉、造橋鄉大坪進入頭份市區，都需要靠渡船來往接運，渡船頭也成為下興里重要的歷史地標。

下興里居民活動重心向來以活動中心為主，許多當地居民都習慣在活動中心周邊運動散步、遛狗，但周邊原有路面年久失修、安全護欄損壞、廣場鋪面老舊、樹穴緣石及花台歪斜等問題，對經常出入的長者，稍有不慎就可能導致嚴重的跌倒意外，頭份市長羅雪珠去年接獲里民反映後，由公所團隊提案向中央國土署爭取經費整修，並在去年發包動工。

市公所指出，這次的整修工程利用既有的空間，原有花台重新設計，結合新的人行步道和植栽帶，全長達88公尺，並改善原有植栽帶破壞地坪的問題，此外並劃分了活動與休憩空間，設置了無障礙坡道，全部工程在日前完工。

羅雪珠表示，公所有責任提供鄉親里民良好的室內休憩場域，營造優質公共空間的努力，更期盼結合附近的寵物公園、東興堤防，保存河背地方的特色，讓鄉親更能享有更安全、舒適的活動場域。