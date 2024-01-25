教育部長潘文忠著西裝抵達會場。（柯毓庭攝）

新北國三生遭同學割頸亡，案發後行凶少年、教唆犯案的「乾妹妹」均被裁定收容遭北地院少年法庭裁定收容。國三生公祭今（25）日在板橋殯儀館進行，新北市長侯友宜、教育部長潘文忠等人均到場弔唁。

公祭現場國三生的同學、學校師長與家長會等人均出席，國三生的父親在現場唸弔唁文，語帶哽咽，表示「我之前常跟你説我們做人必須明辨是非對錯，造成你因此而命喪黃泉，有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了？因此，我也自責不已。但是事已至此，一切都已不可逆，追悔無用」。

「現在我也會持續秉持這份理念，堅持走下去，為你討回公道。畢竟這是我教給你的，後面的路我也會一如既往，始終如一」。國三生的父親尚未唸完便泣不成聲，後面由其他人代替唸完。

侯友宜在中午12時50分許抵達會場，他身穿黑白相間西裝，侯友宜在場內代表新北市府，帶領市府團隊向國中生獻花、鞠躬禮，潘文忠亦身著西裝抵達會場。