戰鬥藍發起人趙少康（中）25日為新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，韓國瑜（右）與賴士葆（左）三人在會前先振臂互相加油。（鄧博仁攝）

趙少康舉辦新科立委戰鬥營 韓國瑜出席親自教戰

前海軍司令、國民黨不分區立委當選人陳永康今(25日)與國民黨立法院長參選人韓國瑜分享國際地緣政治，當談到戰場不分軍與民時，韓則感嘆地說「戰爭無贏家，和平無輸家」。

戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康今為國民黨新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，韓國瑜受邀現身致詞時強調，大家都像是準備展翅的小鷹，但要小心隨時等你墜落的狐狸。

而在活動開始前，韓國瑜、趙少康一起聆聽陳永康分析國際地緣政治，陳提到，應該不要讓戰場發生在台灣，過去兵推把台海當單一問題，結果現在發現朝鮮半島、東海、台海、南海均牽動，這也是為什麼會說「台灣有事、日本有事」、「日本有事、台灣有事」。

陳永康談到，如果沒有一個完整國家安全戰備，若有任何情況發生，又有多少成本、能夠承受多少災害，且戰場不分軍與民，人人要能急救更重要，如果超過國家能接受的程度呢?這也變成整個國家安全的整體探討。

聽到此，韓國瑜忍不住嘆氣，「戰爭無贏家，和平無輸家」。