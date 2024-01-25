蔡英文總統今天接見美國眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里及貝拉訪問團，期盼「美台快速雙重稅收減免法案」能夠儘早完成立法，也期待透過臺美交流，擴大臺灣與各國的連結。迪馬里提到，關於雙重課稅議題，他相信很快就能有好消息。貝拉則強調，選擇改變現狀的並不是臺灣或美國人民，我們看到的是來自中國北京政權的侵擾行為。

由美國眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里及貝拉所率領的訪問團，今天上午由外交部長吳釗燮、駐美國代表處大使俞大㵢陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文提到，這個月臺灣完成總統大選過後，美國國會兩院有超過百位跨黨派議員表達祝賀。眾院「國會台灣連線」除了在第一時間發布聲明，肯定臺灣的民主選舉，迪馬里和貝拉兩位議員更以共同主席的身分來訪，展現對臺灣的重視和支持。她要代表臺灣人民表達最誠摯的歡迎。

今年是《台灣關係法》立法45周年，她認為，議員們的來訪格外具有意義。她感謝美國國會長期以來不分黨派，對臺美關係的支持。尤其，在深化臺美經貿連結上，「國會台灣連線」扮演著非常重要的角色。

2019年「國會台灣連線」發動161位跨黨派眾議員，聯名支持臺美洽簽雙邊貿易協定；2022年，也發動200位眾議員聯名支持臺灣納入美國「印太經濟架構」。蔡英文表示，這些行動都為「台美21世紀貿易倡議」奠定啟動的基礎。

她知道迪馬里、貝拉都非常關心臺美雙重課稅問題。她也期盼「美台快速雙重稅收減免法案」能夠儘早完成立法，為臺美雙方打造互惠的經濟交流環境。歷經疫情的挑戰，臺灣從防疫和經濟等面向，都更加證明我們有能力，也有意願為世界做出更多貢獻。

蔡英文強調，未來，臺灣會堅定地走在民主道路上，也會繼續走向世界。就如「國會台灣連線」所做的努力，我們期待透過臺美交流，擴大臺灣與各國的連結，一起壯大民主陣營，創造全球的繁榮發展，「我們一起繼續努力」。

迪馬里首先感謝蔡英文多年來領導臺灣人民，並對世界的和平、穩定、民主及繁榮做出貢獻。他說，民主制度非常有趣，美國國會中時常針對不同議題產生激烈辯論。然而，此次訪團清楚傳達了一個訊息，即美國不分黨派，堅定支持臺灣及其繁榮與安全。

他很高興能與蔡英文及其政府團隊就雙方共同關切議題進行合作，關於蔡所提的雙重課稅議題，他相信很快就能有好消息。他們明白臺灣人民承受來自中國對臺灣選舉的干預及其他更多行為，也非常清楚臺灣與中國間的巨大差異，臺灣是自由、繁榮與民主的閃亮之星，他期盼與臺灣持續合作。

貝拉表示，此行他與迪馬里一起率團來訪，是要慶賀臺灣人民成功展現民主及對於自己未來道路的自由意志。迪馬里是共和黨員，而他本人則是民主黨成員。然而，美國聯邦眾院「國會台灣連線」是美國國會裡最大的黨團，這象徵美國人民對臺灣人民的堅定支持。

他感謝蔡英文過去多年來，致力於守護和平、自由、民主。美國國會非常了解目前臺灣海峽與區域內所面臨的挑戰。他認為，選擇改變現狀的並不是臺灣或美國人民，我們看到的是來自中國北京政權的侵擾行為。因此，所有相信自由的民主國家均應負起責任，共同面對。

貝拉表示，如同蔡英文及賴清德所言，我們都希望能夠維持和平與繁榮的現狀。就如同過去45年臺灣的和平與繁榮，我們將持續共同努力，創造下一個45年的和平與繁榮。

適逢《台灣關係法》立法45周年，他說，我們應重申該法的核心原則，那就是臺灣人必須能選擇自己未來的道路，而臺灣的未來也必須由臺灣人民自己決定，他也期盼與臺灣持續攜手合作。