國會龍頭之戰備受各界關注， 如果民眾黨在院長選舉時支持現任院長游錫堃，國民黨該如何回應？國民黨立委當選人謝龍介開嗆，果真如此，國民黨應立即開會決議「投自己」、表態不接受羞辱式的「副主席」，期間他還因為一個「眼神殺」，讓現場氣氛一度凝結。

謝龍介今（25）日被問到「民眾黨可能投綠」相關問題時表示，開大門走大路、不必玩這種權謀遊戲。他強調，國民黨已決議正副院長團進團出，若是民眾黨在2月1日上午選擇支持游錫堃，國民黨團應改快召開緊急臨時會作出決議，每個委員投自己，以表達不支持「帶羞辱式」的副主席，以及要做對人民負責的忠誠在野黨。

謝龍介指出，國民黨對民眾黨的任何選擇予以尊重，但自身必須要有堅定的意志、方向和目標，若發生民眾黨支持游錫堃的狀況，國民黨不宜去接受副院長的位子。

而在訪問期間也出現了一個小插曲，在記者問謝龍介「國民黨會去支持黃珊珊，把民眾黨變成小綠嗎？」時，謝一語不發的直盯著發問記者，讓現場氣氛短暫凝結，直到有人發出笑聲、該名記者補充問題內容後，他才進行說明。