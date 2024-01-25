考量新手上路對運具使用不熟習恐增加交通事故發生率，交通部2019年起推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，在考照前上駕訓班可獲1300元補助，桃市府今年再度推出加碼補助共2000個名額，將再疊加補助1300元，等於每人最高可獲2600元補助。

市長張善政表示，機車駕訓補助是交通部推動的好政策，鼓勵民眾在考取機車駕照前先到駕訓班接受正規訓練，許多人以為會騎腳踏車後，學騎機車也是很簡單及自然的事，但其實還有很多技術及技巧需要在駕訓班內訓練，才能保障未來騎乘的安全。

張善政說，去年市府也有推出疊加補助限量1500個名額，政策實施後效益相當好，經統計發現，前年機車車禍事故死亡人數約30多人，去年則下降至約20多人，數量有明顯減少，希望年輕朋友在考機車駕照時能夠好好利用該優惠補助，在駕訓班內把駕駛技術訓練好，保障自己未來的安全。

交通局補充，經交通大學研究分析，經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規風險32％、肇事風險20％，且經統計2023年1-10月數據與2022年同期比較，機車死亡人數減少10人、下降29.4％，死傷人數減少74、下降2.3％，年輕機車騎士死傷人數減少249人、下降2.3％，尤其是年輕族群的死傷人數減少最多。

交通局還提及，除補助機車駕訓課程外，市府也將針對未開設機車駕訓班的行政區做盤點，研議增設機車練習場，去年在大溪、平鎮及新屋已增設3處機車練習場，市內目前共有11處機車考照練習場地，逐步補足民眾就近練習需求，並擴大辦理機車防禦駕駛計畫，建立民眾正確駕駛知識。