美軍馬紹爾基地遭巨浪奇襲重創

美國陸軍在太平洋馬紹爾群島（Marshall Islands）的基地上周六（20日）突然遭洪水侵襲，衝破了在羅伊-納穆爾島（Roi-Namur）餐廳的門窗，令目擊者驚心動魄，尖叫聲此起彼落，拚命想要避免被洪水沖走。

綜合外電24日報導，影片上出現的是瓜加林環礁美軍基地（US Army Garrison Kwajalein Atoll, USAG-KA）的餐廳，但受衝擊的還有其他設施。洪水猛力沖刷島嶼的西北側，淹沒的面積至少達1/3。

「這將載入瓜加林環礁基地的史冊，成為空前最具挑戰性的時期之一，」指揮官摩根（Drew Morgan）上校1月21日在臉書（Facebook）上貼文說： 「我們會度過難關，我們正在準備迎接馬拉松式的重建，這可能需要好幾個月，甚至好幾年。」他說，有些人受輕傷，約有50人還留在羅伊-納穆爾島上，以評估損害，並設法重建設施。