「金湖觀光市集」將帶來旋轉木馬、旋轉飛機、氣墊城堡等多項兒童遊樂設施讓小朋友免費體驗，歡迎大朋友、小朋友攜手前來共襄盛舉。（于家麒攝）

金湖「龍年主燈點燈儀式」將於27日晚間19：00在新市公園隆重登場，目前施工單位也正趕工組裝中，要和所有鄉親開心迎新年！（于家麒攝）

金門地區於本月初隆重開幕的「金湖年貨大街」因年貨品項實在少得可憐，遭網民大酸名不相符，已於22日黯然熄燈；主辦單位金門縣政府及金湖鎮公所廣納民眾意見加以改進，將於1月26日至28日、2月2日至4日下午14時至晚間21時，在新市里籃球場接力推出「金湖觀光市集」，帶來旋轉木馬、旋轉飛機、氣墊城堡、小火車和碰碰車等多項兒童遊樂設施讓小朋友免費體驗；27日晚間19時更將於新市公園舉行龍年主燈點燈儀式，要和所有鄉親開心迎新年！

金湖鎮公所表示，重新打造的「金湖觀光市集」除了帶來各式遊樂設施讓小朋友們免費體驗，每週六、日下午16時-18時各整點皆有精彩節目演出外，還特別加碼氣球達人表演，演出時間為26日18：30、27日16：30，現場除了魔術表演，還有特殊造型氣球要贈送給現場來賓，歡迎親子一起來「逗熱鬧」！

金湖鎮公所也另帶來好康活動，市集期間每日18：30打卡按讚就送園遊券（27日配合龍年主燈點燈，改為17：30打卡），每日限量600份；27日晚間19：00，將於新市公園舉行龍年主燈點燈儀式，現場更將贈送龍年主題小提燈300份，以上數量均有限，送完為止！歡迎大朋友、小朋友攜手前來共襄盛舉，共度歡樂寒假。