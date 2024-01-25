長榮航空機師取得罷工權後，揚言在春節罷工，引起旅客和旅行業者反彈，呼籲政府修法加入「罷工預告期」，而早在2019年華航機師罷工，業界也提出相同訴求，時任交通部長林佳龍、政務次長王國材都聲援至少要7天預告期。如今王國材已升任交通部長，記者今詢問他是否如2019年般支持罷工預告，王未正面回應。

2019年華航機師罷工7天落幕，罷工期間及後續共取消220航班、影響旅客約3萬人，罷工是否該有預告期當時已是討論焦點。交通部昨表態贊成罷工預告，而且最好要1周以上。林佳龍當時表態支持，王國材更說「最好要1周以上」。

王國材當時受訪時指出，罷工雖然有多道門檻，但只是取得合法罷工權的程序，旅客仍然不知道哪天罷工，旅客雖然可以簽轉到其他航空公司，不過替代方案無法完全解決運能的不足。

據悉，歐美國家雖然時常有交通業罷工，但也訂有罷工預告期，甚至明訂要提供旅客最基本的服務。

記者今詢問王國材是否支持罷工預告期，王並未正面回應，僅回覆「先努力讓罷工不發生」、「勞動部應已了解狀況，尊重該部處理」。