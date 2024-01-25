前大陸媒體人王志安（王局）早年遭大陸封殺，最近他來台灣上《賀瓏夜夜秀》因批評造勢場合請身障律師賣弄煽情，引來外界抨擊，引來移民署指控他用觀光來台工作違法，將廢止其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。稍早王志安在推特崩潰，透露被一群網友趕盡殺絕，台灣、日本、美國恐都不能住了，「不行的話我回國自首。感覺回去跟任志強蹲上十八年大牢，最壞也就這樣了」。

王志安早年在大陸工作，無預警被封殺刪除帳號，最近他因批評台灣選舉造勢活動煽情，造成軒然大波，稍早有網友在推特留言給他，指出：「現在一堆台灣人在檢舉你的YT，除了這個之外，1450還要繼續寫信給日本和美國驅逐你出境，這是要對你趕盡殺絕，希望你能及時調整，做好一切有準備的反擊，尤其對日本的簽證，如果日本政府找你，你要先出示你在台灣遇到不公平對待的證據，才能有效避免麻煩」。

王志安發文。（圖／翻攝自推特）

而王志安第一時間老神在在，說：「他們想把我驅逐回中國大陸？能否做到暫且不論，他們這麼做的動機是什麼？還有，我也不在美國，為啥讓美國驅逐我？我還沒有美國綠卡」，甚至開玩笑說為了自保、能留在日本，請求網友幫他找個日本女朋友，沒想到一小時後王志安再發文，態度大轉，覺得自己命懸一線，快頂不住了。

王志安說，現在他被大陸驅逐、被中華民國邊控，聽說也有人到日本政府舉報他，還得提前預訪有沒有人去美國抹黑他，已無任何出路，再繼續下去他只能回大陸自首，最慘就是坐十八年的牢，網友回應：「調侃殘障人士，是已開發文明國家裡的大忌」、「誠懇道歉吧」、「只有我小學的時候才喜歡這樣開玩笑」，但也有人看出他其實在反諷開玩笑，說：「局座幽默了」、「王局又調皮了」、「這樣，你請教下（郭）文貴，讓他弄幾本護照」。