台中市環保局去年6月起推行室內空品標章地圖提供民眾查詢。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

室內空品不良，容易造成頭暈、注意力不集中等身體不適狀況，台中市環保局去年6月起推行室內空品標章地圖，目前已輔導128家公私場所業者申請取得「室內空氣品質自主管理標章」認證，讓民眾規畫旅遊景點時，可透過標章地圖查詢室內空氣品質優質場所，旅遊更安心。

若室內空品不良，民眾長期吸入濃度過高的二氧化碳、懸浮微粒、甲醛等物質，易造成頭暈、注意力不集中等身體不適症狀。台中市環保局去年6月起推行室內空品標章地圖，曾收到市民回饋分享表示，假日出遊習慣使用室內空品標章地圖規畫一日行程，舉凡逛街購物、看電影或其他休閒娛樂，都可透過地圖優先挑選安心、優質的室內場所，查詢便利，還能確保家中小孩所呼吸的空氣品質。

環保局表示，環境部自2011年11月23日推動室內空氣品質管理法，已公告2批列管場所，截至去年底，台中市公告場所多達197處，包含大眾運輸、百貨公司、量販店、電影院、視聽歌場業、運動健身、展覽及政府機關等16類型；2021年7月起，推動「室內空氣品質自主管理標章」作業要點，標章分為優良級與良好級，適用申請對象除16類型外，也新增幼兒園及產後護理機構（月子中心）等民眾出入頻繁場域。

環保局長陳宏益說明，公私場所申請標章只要委由環境部認可的檢驗測定機構，依室內空品標準檢驗方法完成檢測，並檢具檢測結果相關文件，即可向環保局申請標章使用權，可張貼於出入口明顯處，也可納入標章地圖增加民眾點閱使用。

環保局指出，目前台中市室內空氣品質標章導航地圖已有128處公私場所取得認證，其中優良級83處場所、良好級45處場所，環保局已輔導18處產後護理之家及幼兒園取得標章認證。首次取得標章者，優良級可獲得綠點35萬點、良好級可獲得綠點25萬點獎勵。