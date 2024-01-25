路易莎餐飲品牌「初泰PIKUL」推出年節套餐組合，4人套餐優惠價2888元、8人套餐優惠價6188元。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

農曆春節腳步到來，看好越來越多人喜愛購買外帶年菜，省去備料時間又能輕鬆享有美味，讓不少餐飲集團紛紛推相關套組。火鍋品牌「這一鍋」就推出精選12道海陸美饌的圍爐年菜套組；路易莎咖啡旗下泰國料理品牌「初泰PIKUL」則推4人、8人的年節套餐組合，滿足顧客份量需求。

「這一鍋」皇室秘藏鍋物推出「2024錦龍滿盈圍爐年菜」，號稱3到4人份的份量，原價5656元，限定優惠價2880元，逼近5折好康就能享受麻辣鍋、老火湯或鴛鴦鍋搭配12道精選海陸食材。肉品部分含有7種，包含「神仙牛肉」（無骨牛小排）、「澳洲和牛板腱」等，海鮮則有「龍虎班魚」及「草蝦」搭配3種Q彈丸滑，即起訂購就送「開運紅包袋」及「花開富貴保溫保冷袋」。

「初泰PIKUL」家庭及好友聚餐最愛的4人及8人套餐組合，配有8至11道佳餚及每人附有飲品或甜品及飯後點心，餐點包括台灣人最愛的月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、火炒打拋豬、泰國東北正統風味的「戰斧豬排」等，內用更提供泰國香米飯免費暢享。即日起至2月14日（初五）開放訂位及預訂年菜套餐外帶。