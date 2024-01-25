苗栗縣警頭份分局暨頭份警察志工中隊等，關心轄內弱勢族群及孤苦無依獨居老人生活。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警頭份分局暨頭份警察志工中隊，為農曆春節即將到來，關心轄內弱勢族群及孤苦無依獨居老人生活，從元月22日起分別前往轄內頭份市、三灣、南庄鄉等地關懷弱勢，並獲竹南正宗太極宮等慈善團體共襄盛舉，捐助弱勢鄉親民生物資等，讓弱勢感受社會溫暖。

頭份警分局志工中隊每年不定期關懷弱勢家庭，這次慰問活動由頭份警分局員警、警察志工、義警、民防等30餘人，分別前往轄內弱勢族群、獨居老人住處致贈米、麵條、沙拉油、醬油及衛生紙等日常用品，共慰問張姓老人等弱勢族群80戶。

頭份警分局長林育旺表示，頭份分局與頭份警察志工中隊於平日即利用各項勤務機會，關懷轄內獨居老人等弱勢族群，本次慰問活動特別選在春節前辦理，就是要讓貧困家庭及孤苦無依獨居老人能感受社會溫暖，歡喜過好年。並藉此呼籲民眾，如發現身邊有需要幫助之人，隨時可與警方聯絡，警方將全力協助並聯繫社福機構，另請民眾發揮人飢己飢的精神，多多幫助真正需要幫助的人。