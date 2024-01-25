大巨蛋體育場館即將於2月初前正式營運，也有中職球隊洽詢在大巨蛋舉辦例行賽的可能性。其中樂天桃猿曾對外透露，大巨蛋每場場租高達300萬，消息一出也引發各界議論。對此台北市長蔣萬安與遠雄都雙雙否認，蔣表示「這些都只是網路上的傳聞，目前都還沒有這樣的數字」；遠雄則表示，球團有初步向巨蛋公司詢價，但並無外傳的高額場租，且「樂天桃猿球團並無與大巨蛋接洽」。

針對大巨蛋每場比賽場租高達300萬的說法，台北市長蔣萬安25日上午受訪時表示，這些都只是網路上的傳聞，根據體育局向他回報，目前都還沒有這樣的數字。

遠雄副總經理楊舜欽則表示，相關消息與事實不符，國內部分球團有初步向遠雄公司詢價，為共同發展職棒運動，其收費標準並沒有如報導所述之高額場租，收費標準已呈報台北市政府，討論後正式對外公告。

至於針對樂天桃猿對外透露場租300萬一事，楊舜欽則表示，樂天桃猿職棒球團未與台北大巨蛋接洽，對於場租相關內容恐屬臆測。