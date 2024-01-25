中醫大新竹附設醫院25日宣布，該院已經通過衛福部認證，成為新竹縣第一家青少年親善照護機構，同時也被認證為兒童友善醫療服務機構，0到3歲小孩，在特殊門診可以優先看診，透過軟硬體和服務態度，營造幼兒和青少年更舒服便利的友善就醫環境。

院長陳自諒表示，青少年是一個很尷尬特殊族群，面對身體劇烈變化走入青春期，或是性別認同問題，與父母親期待差異，甚至出現親子衝突、網路成癮等問題，都需要透過跨科室完整專業醫療團隊評估介入諮商或治療。院方跨科室完整專業團隊提供醫療服務，陪伴青少年成長。

身心科主任王明鈺指出，針對12到25歲初診的青少年，院方會針對身心靈問題完整評估，整合兒科、婦產科、家醫科、身心科、社工、心理師及營養師等科室，提供完整醫療服務。

家醫科設有戒菸衛教師負責戒菸檳相關服務，身心醫學科負責青少年酒藥癮濫用及網路成癮等相關服務，兒科與營養科協助不健康飲食部分。同時，院方重視青少年隱私，會採取父母親和青少年分開諮商。

院方成為青少年親善照護機構，以預防健康促進角度，前進校園宣導菸毒防治，性教育，如何減重等議題，讓青少年更加了解自己，而醫院也秉持專業性，在兒科醫學會教育訓練，從醫院外展到診所，協助青少年。

兒科主任陳思融表示，院方成為兒童友善醫療服務機構，目前眼科邱瓊儀醫師和張家睿醫師、整形外科主任李旻昭、曾文楷醫師，復健科主任賴宇亮、何宇淳醫師和陳俊龍醫師、神經外科巫智穎醫師，身心科主任王明鈺跟林洪異醫師，家醫科主任胡松林，血液腫瘤科主任鍾智淵，風濕免疫科洪明理醫師，中醫科鄒曉玲醫師，加入0到3歲的優先看診制度，插卡報到後，告知護理師3歲以下協助安排看診，希望讓小小孩在就診時可減少等待的苦惱。

同時，院方門診藥局也設置無障礙櫃台優先領藥服務，提供攜幼家屬及兒科友善服務，周一到周五上午09：00到12：00，以及下午13：30到下17：00。

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